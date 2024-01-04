فحص كاميرات المراقبة في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع أتوبيس بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس اليوم، بفحص كاميرات المراقبة بمحثط حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص في عين شمس نتج عنه إصابة 5 أشخاص، وذلك لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لكيفية اصطدام كما أمرت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في الواقعة .

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بشارع 6 أكتوبر بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من القسم إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام عين شمس العام، لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.