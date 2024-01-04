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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تعيين مصطفى شعبان بإتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى

الفنان مصطفى شعبان
الفنان مصطفى شعبان مع الدكتور عمرو الليثي
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صدر قرار بتعيين الفنان مصطفى شعبان مستشاراً فنياً للشئون الفنية والتعاون الدولي، بإتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأعلن الدكتور عمرو الليثي رئيس الإتحاد على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" عن سعادته بإنضمام الفنان مصطفى شعبان للإتحاد كمستشار فنى.

ونشر الليثى صورة له مع الفنان مصطفى شعبان وعلق عليها "يسعدنى أن أعلن عن انضمام الفنان الكبير مصطفى شعبان، كمستشار للشئون الفنية والتعاون الدولي لإتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي".

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "بابا المجال"، بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، رياض الخولى، سوسن بدر، نسرين أمين، جومانا مراد، والإخراج أحمد خالد موسى.

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IMG_20240104_102417
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