علاج 14 ألف رأس ماشية وتحصين 40847 رأس ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

أكدت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين، مدير المديرية، علي مواصلة تنظيم القوافل والحملات العلاجية فى إطار جهود محافظة البحيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على توفير بيئة صحية وغذائية وبيولوجية آمنة لها للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحى والآمن لمواطني المحافظة.

وأشار محي الدين، إلي إنه بلغ إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 9718 حيوان وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 7 قوافل بإجمالي عدد 4402 حيوان معالج، حيث تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز الدلنجات - إدكو - المحمودية - شبراخيت - كوم حماده - إيتاي البارود - الرحمانية، تم خلالها علاج 3000 طفيليات خارجية ، و 1100 طفيليات داخلية.

وتابع مدير المديرية، خلال بيان له اليوم، أنه بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشيه خلال الحملة القومية للتحصين والتى بدأت 19/11/2023 ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، (40847) رأس خلال أسبوع، بالإضافة إلى تحصين عدد (819) ابقار ضد مرض الجلد العقدى وتحصين عدد (629) رأس بلقاح جدرى الأغنام بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، وتم إصدار عدد (178) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009، بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1550 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن 385299 .

وأشار إلي إنه تم عمل 9 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 14 قضية بإجمالي مضبوطات 84 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وكما تم إجراء الفحص التناسلي لعدد ( 1510) رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد (478 ) رأس ماشية، علاج عدد (1032) ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادةن وإجراء تلقيح 860 رأس ماشية من الأبقار و 267 رأس من الجاموس بإجمالي 1127 رأس ماشية.

واختتم إنه بلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 1347 رأس ماشية وأغنام.



