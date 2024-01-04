ننشر الخدمات المقدمة للمواطنين بالمجان في مستشفى كفر سعد بدمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إن مستشفى كفر سعد المركزى يقدم العديد من الخدمات الطبية والتى تشمل:

خدمات الاستقبال على مدار ٢٤ ساعة

العيادات خارجية فى كل التخصصات طوال أيام الأسبوع والتى تتضمن علاج طبيعى وعيادات الأمراض الجلدية والعظام والروماتيزم والجراحة والأنف والأذن والصدر والمسالك البولية والأسنان متضمنا معمل تركيبات أسنان والأمراض الباطنية والنساء والتوليد والأطفال وعيادة القلب وخدمات الفحص بالأشعة العادية الديجيتال والسونار والدوبلر والأشعة المقطعية.



كما تتضمن المستشفى 6 غرف عمليات و18 سرير عناية بالإضافة إلى القسم الداخلى والذى يشمل داخلى طوارئ وداخلى جراحة وأنف وأذن وعظام بالإضافة إلى التأمين الصحى خدمات العلاج على نفقة الدولة، فندقة قسم الحروق وقسم الأطفال ومناظير المسالك ومناظير الجهاز الهضمى ومعمل التحاليل والصيدليات خارجية والداخلىة صيدليات تعمل على مدار 24 ساعة والغسيل الكلوى.

وقام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بمرور مفاجىء على مستشفي كفر سعد المركزى حيث تابع الانضباط الإدارى وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل بالإضافة إلى توافر الأدوات والمستلزمات الطبية وتابع أعمال السلامة والصحة المهنية والأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى .

وتفقد أقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلية لمتابعة العمل ورصد المشكلات.

كما تواصل مع مجموعة من المواطنين للاطمئنان على مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.