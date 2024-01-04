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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يستأنف على حكم قضائي بإلغاء منعه من خوض الانتخابات التمهيدية

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، طلب استئناف لحكم قضائي بالمحكمة العليا للولايات المتحدة لفرض مشاركته في الانتخابات التمهيدية في ولاية كولورادو، حسبما أعلنت حملة ترامب يوم الأربعاء.

ويسعى ترامب إلى إلغاء قرار صادر عن أعلى محكمة في كولورادو يقضي بأنه غير مؤهل لخوض الانتخابات التمهيدية للولاية بسبب دوره في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير 2021 وبالتالي لا يمكنه المشاركة في الانتخابات التمهيدية.

وكانت قد قضت المحكمة العليا في كولورادو في 20 ديسمبر، بأن ترامب غير مؤهل للانتخابات التمهيدية في الولاية المقررة يوم 5 مارس.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حكم قضائي خوض الانتخابات التمهيدية كولورادو