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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غضب في المغرب بسبب قرار اتحاد الكرة إحالة «الشيبي» للجنة الانضباط

محمد الشيبي وحسين
محمد الشيبي وحسين الشحات
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عبر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عن استيائه من قرار اتحاد الكرة المصري ضد اللاعب المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن فريق  بيراميدز ومنتخب المغرب.

وقالت تقارير صحفية مغربية أن «لقجع» يتابع بقلق واستياء كبيرين التطور الجديد في أزمة محمد الشيبي مع حسين الشحات لاعب الأهلي على خلفية الأزمة التي وقعت بين اللاعبين في الدوري الموسم الماضي.

وكان اتحاد الكرة النصري برئاسة جمال علام قرر إحالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط بسبب لجوئه للقضاء بعد أزمته مع الشحات والتي اندلعت عقب نهاية مباراة الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري في الموسم الماضي.

وذكر موقع “هسبورت” المغربي أن فوزي لقجع  يشعر بالاستياء نتيجة موقف الاتحاد المصري واختياره هذا التوقيت قبل أيام من انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا.

يذكر أن محمد الشيبي يتواجد حاليًا ضمن القائمة النهائية لمنتخب أسود الأطلس المشاركة في كأس إفريقيا، المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

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