باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب تولوز

توج فريق باريس سان جيرمان ببطولة كأس السوبر الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، بعد الفوز على نظيره تولوز بثنائية دون رد.

واستضاف ملعب حديقة الأمراء، نهائي كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وتولوز، ليحقق الفريق الباريسي اللقب رقم 12 في تاريخه من البطولة، وللمرة الثانية على التوالي.

سيطر البي إس جي على مجريات اللعب منذ بداية الشوط الأول وحتى نهاية اللقاء، واكتفى بالهدفين اللذين سجلهما في الشوط الأول.

نجح لي كانج إن في قص شريط الأهداف في الدقيقة الثالثة من صناعة عثمان ديمبلي، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 44 من صناعة برادلي باركولا.

وبذلك، حقق مبابي البطولة رقم 18 في مسيرته الكروية حتى الآن، منها 16 بطولة محلية في فرنسا، كما أصبح هداف باريس سان جيرمان التاريخي على ملعب بارك دي فرانس، بعدما وصل إلى 111 هدفًا، متخطيًا الأوروجوياني إدينسون كافاني صاحب الـ110 هدف.

وشارك باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي بصفته بطلًا لبطولة الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، بينما تواجد تولوز بصفته بطلًا لبطولة كأس فرنسا.