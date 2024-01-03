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الأربعاء 03 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة يفقد نجمه لمدة شهرين بسبب الإصابة

برشلونة
برشلونة
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تلقى فريق برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، نبأ صادمًا بخسارة نجمه لمدة شهرين بسبب الإصابة، التي لحقت به مؤخرًا.

كان نادي برشلونة، أعلن صباح اليوم الأربعاء، عن خضوع لاعبه ماركوس ألونسو، لجراحة في الظهر.

وقال النادي الكتالوني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «X»: «ماركوس ألونسو خضع لجراحة ناجحة من أجل التخلص من آلام الظهر».

ولم يحدد البلوجرانا في بيانه مدة غياب الظهير الأيسر ماركوس ألونسو عن المباريات، ولكن حددت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، مدة غياب ألونسو عن مباريات البرسا، حيث سيغيب اللاعب الإسباني لمدة شهرين عن الملاعب، وبالتالي من المتوقع أن يعود في شهر مارس المقبل.

ماركوس ألونسو

وغاب ألونسو عن آخر 5 مباريات لفريق برشلونة، ولم يظهر في قائمة كبير الكتلان بسبب آلام الظهر، التي يعاني منها في الفترة الأخيرة.

وشارك ماركوس ألونسو في 4 لقاءات في الدوري الإسباني مع برشلونة بالموسم الجاري 2023-2024، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر. 

ويستعد برشلونة لمواجهة لاس بالماس، غدًا الخميس على ملعب جران كاناريا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

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