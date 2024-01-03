خلال أيام.. الصحفيين تعلن عن لجنة مشتغلين جديدة

تعلن لجنة القيد برئاسة الكاتب الصحفي هشام يونس رئيس لجنة القيد وعضوية حسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، عن تلقي أوراق لجنة الزملاء الذين أكملوا مدتهم القانونية للتقديم للجنة المشتغلين، تمهيدًا لنقل جدولهم من تحت التمرين إلى المشتغلين.

وقال الكاتب الصحفي هشام يونس رئيس لجنة القيد، في تصريحات سابقة لمحرري النقابات، أن اللجنة سوف تعلن خلال النصف الأول من شهر يناير عن موعد لجنة مشتغلين، للذين اجتازوا مدتهم القانونية.

يذكر أن قررت لجنة القيد في نقابة الصحفيين، تأجيل عقد لجنة المشتغلين لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة للمتقدمين لتسليم الأرشيف الصحفي، على أن يتم إعلان الكشوف بعد اعتمادها وتحديد أيام الانعقاد خلال أسبوع.