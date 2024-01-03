الناتو يدعم شراء ألف صاروخ "باتريوت" لحماية الحلفاء من الهجمات الروسية

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الأربعاء، أنه سيساعد في شراء ما يصل إلى ألف صاروخ "باتريوت"؛ لتمكين الحلفاء من حماية أراضيهم بشكل أفضل في ظل تكثيف روسيا هجومها الجوي على أوكرانيا.

وقالت وكالة الدعم والمشتريات التابعة للحلف إنها ستدعم مجموعة من الدول منها ألمانيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا في شراء صواريخ "باتريوت" والتي تستخدم للدفاع ضد صواريخ "كروز" والصواريخ الباليستية وطائرات العدو.

وأوضح السكرتير العام للحلف ينس ستولتنبرج - في بيان - أن هجمات الصواريخ والطائرات دون طيار الروسية على المدنيين والمدن والبلدات الأوكرانية تظهر مدى أهمية الدفاعات الجوية الحديثة، مضيفا أن "زيادة إنتاج الذخيرة أمر أساسي لأمن أوكرانيا ولأمننا".

ويأتي قرار الناتو في إطار الدعم العسكري المستمر لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، والذي تضمن إرسال الأسلحة الثقيلة والخفيفة، بالإضافة إلى التدريب العسكري.

ويشار إلى أن حلف شمال الأطلسي لا يقدم الدعم القتالي لأوكرانيا كمنظمة، إلا أن أعضاءه يرسلون الأسلحة والذخائر بشكل فردي أو في مجموعات لأوكرانيا.