غدًا.. جامعة قناة السويس تستضيف العرض المسرحي "دون كيشوت"

يشهد مسرح جامعة قناة السويس، في السادسة والنصف مساء غد الخميس، العرض المسرحي "دون كيشوت"، ويستمر حتى بعد غد الجمعة الموافق 5 يناير الجاري.

ويقول المخرج أحمد طه: إنه عندما يذكر اسم دون كيشوت تتبادر إلى الأذهان رواية الإسباني "سرفنتس"، أما هذه المسرحية فهي للفرنسي المعاصر "إيف جامياك" فلا تعتمد على الرواية الأصلية بل على أسطورة دون كيشوت، الذي عاش في قرية إسبانية صغيرة واختار سانشو تابعا، ليجوبا العالم بحصان وحمار بحثا عن الحقيقة المطلقة لدرجة إنه خيل لهما أنهما صعدا إلى السماء في سبيل ذلك، وبالنهاية دون كيشوت اسم أطلق على كل من يريد صلاحا في الأرض ولو على حساب نفسه.

يشارك في بطولة العرض المسرحي: باڤلي سامح، ويحيى ياسر، ومصطفى العركي، وأحمد رجب، وآيه ابوضيف، وبسمله طارق، وهنا مختار، مي صلاح، علي لوكا، رحمه محمود، ميرنا أشرف، زياد عياده، عمار محمد، عبد الرحمن إبراهيم، أحمد هنيدي، محمد حسام، ناديه علاء، فادي مجدي، مهند هريسه، يوسف حماده، سالمه رجب، ترجمة فتحي العشرى، أشعار أحمد زيدان، موسيقي وألحان رفيق يوسف، غناء توني ألبير، بيشوي نادر، دينا حسين، أوليفيا غالي، رقصات شريف مبارك، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس واكسسوارات رامي شهاب، ديكور عمرو الأشرف، مساعدوا الإخراج:ميرنا عمرو، صاموئيل اثناسيوس، محمد تامر، مريم جلال، نور الشريف، مدرب تمثيل محمود مدحت، مخرج منفذ معتز مدحت، تأليف إيف جامياك، إخراج أحمد طه.

ويقام العرض برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف عام الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة، وعبدالله عامر مدير عام رعاية الطلاب المركزية، واشراف تنفيذي الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب مستشار اللجنة الفنية بالجامعة، وعيشة زين مدير إدارة النشاط الفني.