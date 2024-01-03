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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الألمانية: تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين "غير مفيدة وخطيرة"

غزة
غزة
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أدانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذه التصريحات "غير مفيدة وخطيرة"، لأنها تزيد من التوتر وتعقد فرص التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة أن موقفها واضح، وهو أن "التهجير أو تقليص مساحة قطاع غزة غير مقبولين"، وأنها "ملتزمة بحل الدولتين باعتباره النموذج الوحيد والمستدام للتعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتأتي تصريحات الخارجية الألمانية ردا على تصريحات سابقة أدلى بها سموتريش، وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، وبن غفير، وزير شؤون القدس، زعما فيها أن إسرائيل يجب أن تفكر في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

واعتبرت تصريحات الوزيرين الإسرائيليين "تصعيدا خطيرا" للموقف الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية، وهددت بزيادة التوتر بين الجانبين.

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