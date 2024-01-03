محمد صلاح يغيب عن القائمة المرشحة للتشكيلة المثالية لعام 2023

شهدت القائمة المرشحه للتشكيل المثالي خلال عام 2023، والتى أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن غياب الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى.

أعلن الحساب الرسمى لـ "فيفا"، عن القائمة المرشحه للتشكيلة المثالية، والتى شهدت غياب محمد صلاح، رغم تألقه مع ليفربول.

ضمت القائمة كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، وليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، رغم أنهما يلعبان خارج أوروبا.



جاءت قائمة المرشحين لدخول التشكيل المثالي كاملة، كالآتي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد - بلجيكا) – إيدرسون (مانشستر سيتي - البرازيل) - إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا - الأرجنتين).



الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي - البرتغال) - فيرجيل فان دايك (ليفربول - هولندا) - إيدير ميليتاو (ريال مدريد - البرازيل) - أنطونيو رودريجر (ريال مدريد - ألمانيا) - جون ستونز (مانشستر سيتي - إنجلترا) - كايل ووكر (مانشستر سيتي - إنجلترا).



الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد - إنجلترا) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي - بلجيكا) - إلكاي جوندوجان (برشلونة - ألمانيا) - لوكا مودريتش (ريال مدريد - كرواتيا) - رودري (مانشستر سيتي - إسبانيا) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي - البرتغال) - فيدريكو فالفيردي (ريال مدريد - أوروجواي).



الهجوم: كريم بنزيما (فرنسا - اتحاد جدة) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي - النرويج) - هاري كين (بايرن ميونخ - إنجلترا) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - فرنسا) - ليونيل ميسي (إنتر ميامي - الأرجنتين) - كريستيانو رونالدو (النصر - البرتغال) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد - البرازيل).