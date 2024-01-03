تعليم الجيزة يتفقد امتحانات المرحلة الثانوية لمدارس التأسيس العسكرى

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، امتحانات مادة التربية العسكرية للمرحلة الثانوية لمدارس التأسيس العسكرى ( عام - فنى ) بإدارتى العجوزة وشمال الجيزة.

تفقد “سلومة” خلال جولته مدارس طلعت حرب الصناعية العسكرية للبنين التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وكان فى استقبالهم الدكتورة صفاء القزاز مدير عام إدارة التعليم الفنى بالمديرية والدكتورة حنان موسى مدير عام الإدارة، حيث حضر الجميع الاختبار العملى فى مادة التربية العسكرية للصفين الأول والثانى الثانوى.

كما تفقد معرض المنتجات الخشبية التى تم تصنيعها بأيدى طلاب المدرسة وأثنى الجميع على هذا المجهود.

وفى سياق متصل تم تفقد مدرسة إمبابة الثانوية بنين للتأسيس العسكرى التابعة لإدارة شمال الجيزة وكان فى استقباله سهير عبد الرحمن مدير عام الإدارة، حيث تم تفقد امتحانات مادة التربية العسكرية ودار حوار حول آراء الطلاب فى الامتحانات والمشكلات التى قد تواجههم.

وتوجه الجميع إلى مدرسة إمبابة الثانوية التجارية العسكرية بنين لحضور الاختبار العملى لمادة التربية العسكرية بحضور قادة المدرسة العسكريين وقدم الطلاب عرضا رياضيا لفن الكاراتيه وعرضا عسكريا وفقرات غنائية وطنية، وتم تكريم بعض الطلاب والمعلمين والقادة العسكريين ومدير المدرسة.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الشكر للجميع على جهودهم المبذولة لظهور مدارس التأسيس العسكرى بالشكل اللائق.