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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيسان الجزائري والسيراليون يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
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أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره السيراليوني، جوليوس مادا بيو؛ تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال تبون، اليوم، بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، للرئيس السيراليوني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وكان رئيس جمهورية سيراليون قد وصل مساء أمس الثلاثاء إلى الجزائر في زيارة تدوم ثلاثة أيام.

يذكر أن الجزائر وسيراليون بدأتا عضويتهما غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي اعتبارا من مطلع يناير الجاري بجانب كل من كوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا.

عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري السيراليوني العلاقات الثنائية القضايا الدولية الاهتمام المشترك