قائمة مصر في أمم أفريقيا.. تعرف على البديل الأقرب لـ"كوكا"

خرج أحمد نبيل كوكا من قائمة منتخب مصر النهائية التي ستخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

جاء استبعاد كوكا بسبب الإصابة في أربطة الركبة وفقا لبيان اتحاد الكرة ومنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا.

واقترب مهند لاشين، لاعب وسط بيراميدز، من الانضمام لقائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية لتعويض غياب لاعب وسط الأهلي، الذي تم استبعاده بسبب الإصابة.

وانضم مهند لقائمة المنتخب المبدئية لكأس الأمم إلا أنه استبعد من القائمة النهائية، ليقترب من الانضمام مرة أخرى عقب استبعاد كوكا للإصابة.

ويمتلك لاشين الكثير من الخبرات الدولية بفضل مشاركته رفقة المنتخب في عدة محافل دولية خلال فترة قيادة البرتغالي كارلوس كيروش للفراعنة.

ويقدم لاشين مستوى مميز للغاية مع بيراميدز منذ انضمامه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فيوتشر حيث بات أحد الأعمدة الأساسية للسماوي، بفضل أدائه الثابت والمميز.