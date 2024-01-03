رئيس الوزراء: دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه هذا العام فقط

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه هذا العام فقط، مشيرًا إلى أن دعم الـ 342 مليار جنيه يشمل كافة القطاعات المتعلقة بالطاقة من كهرباء وخبز وأنبوبة بوتاجاز وسولار.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن تكلفة كيلو وات الكهرباء على الدولة تصل لـ 177 قرشا، موضحًا أنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة.

وأوضح أنه فيما الزيادة الأخيرة، فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار جنيه لـ70 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصرى.

وأردف، رئيس الوزراء، أنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمات، وسيناريو آخر لإنهاء الأزمة خلال عامين.