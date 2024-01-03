العمل: توعية أصحاب شركات إلحاق العمالة في المنوفية بأحكام القانون

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، ندوة توعوية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بشأن شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج ، بحضور مديرى ومفتشى مكاتب العمل ، وكذلك أصحاب شركات الحاق العمالة فى نطاق المحافظة ، تناولت الموضوعات الاتية : شرح المواد القانونية والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا المجال ، وكيفية تفادى المخلفات قبل وقوعها وازالة المخالفة ، وتوحيد المفاهيم والتطبيق العملى ، وذلك فى إطار جهود المديرية من خلال سلسلة من الندوات بدأتها فى المنشآت العاملة فى المحافظة للتوعية بأحكام القانون فيما يخص التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والقرارات الوزارية المرتبطة بتطبيق تلك الاحكام ، وذلك للتثقيف حول الحقوق والواجبات وكيفية إزالة المخالفات وذلك من خلال المكاتب التابعة للمديرية تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود التوعوية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر التوعية باحكام القانون والحقوق والوجبات التى تضمنتها احكامه ، لرعاية العمالة وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال ، وكذلك التوعية بكيفية إزالة المخالفات التى يمكن ان تكون موجودة فى أماكن العمل لتحقيق الإستقرار ومناخ عمل آمن .

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت القاء محاضرات ألقاها عماد سعيد وكيل المديرية ، إيماناً من المديرية بأن التفتيش توعية وإرشاد وتوجيه ، وليس تحرير مخالفات فقط .

وفى نهاية المحاضرة قدم أصحاب الأعمال بالشركات الشكر والتقدير لفريق عمل المديرية فى تنفيذ هذه المحاضرات التوعوية مطالبين بمزيد من هذه المحاضرات البناءة والتى تخدم المجتمع والوطن وتبنى مزيد من الثقه بين أصحاب الأعمال والجهات التنفيذية ..

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