محمد صلاح يشعل الصراع بين الاتحاد والهلال في الميركاتو الشتوي

أشعل الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، الصراع بين الهلال ونظيره اتحاد جدة السعودى، خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

وكان محمد صلاح حديث الميركاتو الصيفى الماضى، عندما وضعه صندوق الاستثمار السعودى متمثلاً فى اتحاد جدة، على رأس أولوياته من أجل الظفر بخدماته، بعد القائمة التى كانت تضم الأرجنتينى ليونيل ميسى، ولكن قائد منتخب مصر تمسك بالاستمرار في قلعة أنفيلد، إلا ان اصابة نيمار دا سيلفا أدخلت فريق الهلال فى الصراع على خدمات الفرعون المصرى.

وتعرض البرازيلي نيمار للإصابة مع منتخب السامبا، خلال إحدى فترات التوقف الدولى مع فريق بلاده.

وذكر الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "اكس"، أن نادى الهلال السعودى يرغب فى ضم النجم المصرى محمد صلاح، بديلاً للبرازيلى نيمار، الذى افتقده بسبب الإصابة التى تعرض لها مع منتخب بلاده، قائلاً: "لا يزال الاتحاد يريد مدافعًا آخر، ويفكر الهلال في خيارات لتغطية أو استبدال نيمار، اعتمادًا على كيفية تعافيه".

واستكمل، قائلاً: "يتوقع الهلال أيضًا أن يحاول التعاقد مع محمد صلاح، لقد كان على قائمة أمنياتهم في الصيف الماضي خلف ليونيل ميسي ونيمار، لكن الاتحاد أعطى الأفضلية للمحاولة لأنهم كانوا ممثل كأس العالم للأندية".

ومن المفترض أن ينتهى عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي فى يونيو 2025.

