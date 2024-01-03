أبرز 5 قوانين أمام النواب خلال 2024

ينتظر مجلس النواب مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة خلال عام 2024.

وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز 5 قوانين منتظر مناقشتها في بداية عام 2024 أمام مجلس النواب حيث جاءت كالتالي:

1- قانون الإجراءات الجنائية:

يعد قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المنتظر مناقشتها خلال عام 2024.

وتناقش اللجنة الفرعية، برئاسة النائب إيهاب الطماوى الوكيل الأول للجنة، حيث عكفت اللجنة خلال الإجازة البرلمانية على دراسة مشروع القانون وأوشكت على الانتهاء منه، ومن المنتظر الانتهاء من مشروع القانون بعد إعداد التقرير النهائي له.

2- مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات:

انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، ووفقا لمشروع القانون، تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".

3- مشروع قانون العمل:

lن القوانين التى ينتظر العاملين بالقطاع الخاص حسمه من مجلس النواب، خاصة أن مجلس الشيوخ أبدى رأيه فيه وناقشه ووافق عليه نهائيا وأرسل رأيه بذلك للنواب، وقطعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شوطًا كبيرًا من المناقشات فيه، ومن المنتظر مناقشته أمام الجلسة العامة للنواب.

4- قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى:

من المشروعات التي تناقشها لجنة الإسكان بالنواب، ومن المنتظر الانتهاء منه وإعداد تقرير نهائي عنه وعرضه على الجلسة العامة للنواب لمناقشته.

5- مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة:

وتستكمل لجنة التضامن بالمجلس من مناقشته، ويستهدف مشروع القانون حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة، ومن المنتظر إعداد تقرير نهائي له وعرضه على الجلسة العامة.