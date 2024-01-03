وكيل تعليم دمياط: لن نتهاون في التصدي لكل أنواع الغش

أكد وكيل "تعليم دمياط" ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تمنع طرق الغش المختلفة بامتحانات الشهادة الإعدادية؛ إذ عقد المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعاً، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية، و رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة ومسئولي المتابعة بالادارات التعليمية.

وناقش "وكيل الوزارة" خلال الاجتماع، توصيات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الخاصة بامتحانات الشهادة الاعدادية هذا العام.

وأكد "وكيل الوزارة" على تكثيف المتابعات على المدارس، حيث أن دور المتابعة هو الإرشاد والدعم والتوجيه، ورصد السلبيات داخل المدارس، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، وكذلك متابعة عمل الموجهين داخل المدارس لتحقيق تحسين مستمر فى جودة التعليم، موجهاً بمتابعة وتسجيل نسب الغياب بالمدارس، سواء ورقى أو إلكتروني يومياً.

كما شدد "عبد الرؤوف" على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تمنع طرق الغش المختلفة بامتحانات الشهادة الإعدادية وتضمن سلامة وانتظام سير الأمتحانات.

وتفقد اليوم الأربعاء المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط التعليمية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات.

وتفقد اليوم الأربعاء، مدرسة اللوزي الثانوية بنات وخلال المتابعة بالمدرسة، أشاد بالمدرسة، ونظافتها وانضباطها، والحضور الطلابي الجيد.

كما اطمأن "وكيل الوزارة" إلى حسن سير العملية التعليمية، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول متبادلا الحديث مع الطالبات حول أهمية التعليم وضرورة التسلح به كأداة لمستقبل أفضل ومواجهة تحديات الحياة، مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية المختلفة وأشاد بجهد المعلمين متمنيًا لهم دوام التوفيق.