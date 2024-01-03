عزيز عبده ينتهي من تصوير أحدث أغانيه باللون المصري مع رندلى قديح

بعد أن كشف عن تعاونه مع الفنان والملحن المصري عمرو مصطفى، انتهى الفنان عزيز عبده من تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، والتي تحمل الكلمات المصرية التي كتبها مصطفى ناصر، والألحان ذات التوزيع الغربي الذي قام بتوزيع موسيقاها هادي شرارة، بعد أن جاءت الألحان من عمرو مصطفى.

وأوضح عزيز عبده أنه صور الأغنية التي ستحمل عنوان "لو يجي الليل" مع المخرجة رندلى قديح، التي اختارت مدينة اسطنبول لتصويرها ضمن سيناريو ملفت وتقنية عالية في عالم التصوير والإخراج، وقال: "متحمس جداً ومتشوّق لعرض كليب أغنيتي المصرية الجديدة أمام الجمهور في مصر والعالم العربي، والتي تحمل كلمات مميزة وأسلوب تلحيني جديد أبدع عمرو مصطفى في تلحينها"، وأكد أنها أسلوب مختلف عما قدمه في السابق من أغنيات عربية وعالمية.

وكشف عزيز عبده أن كليب أغنية "لو يجي الليل" تقرر أن يتم عرضه وطرحه عبر جميع المنصات المتخصصة والخاصة به الرسمية ومنهم قناته في "يوتيوب"، الى جانب القنوات الفضائية والإذاعية في في مصر والخليج والعالم العربي، وذلك في يوم 11 يناير الجاري، ليكون أول عمل يطرحه في العام الجديد 2024، من انتاج Soul sound Music في دبي.