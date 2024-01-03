رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء: مطار العريش استقبل 370 طائرة مساعدات فلسطينية حتى اليوم

أكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن مطار العريش الدولي بشمال سيناء قد بدأ باستقبال طائرات المساعدات الفلسطينية منذ 12 أكتوبر الماضي وحتى اليوم من كافة المنظمات الدولية والدول العربية والأجنبية فضلا عن دور مصر في دعم الغشقاء الفلسطينيين بمساعدات قدرت بثلاثة غضعاف ما قدمته المنظمات الأجنبية والعربية.

وقال زايد، إن مطار العريش الدولي قد استقبل خلال 24 ساعة الماضية 5 طائرات تحمل كميات من المواد الإغاثية والغذائية والأدوية، وأن الطائرة الأولى من السعودية وحملت على متنها 25 طنا من المستلزمات الطبية والأغذية، والطائرة الثانية من الإمارات وحملت 5 أطنان من المساعدات الإغاثية، والثالثة من باكستان وحملت 20 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، والرابعة من العراق وحملت 18 طنا من المواد الغذائية، والخامسة أيضًا من العراق وحملت 13 طنا من المواد الغذائية.

وأوضح زايد أن عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولى، منذ 12 أكتوبر الماضى وحتى اليوم، 370 طائرة حملت على متنها نحو 11.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة، لافتًا إلى أن المساعدات التى حملتها الطائرات مقدمة من 35 دولة عربية وأجنبية و15 منظمة إقليمية ودولية، وهى عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة.