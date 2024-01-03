مدير تعليم القاهرة يتفقد امتحانات النقل بمدارس النزهة

تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، سير أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

شملت الجولة التفقدية، مدرستي العروبة الابتدائية، ويوسف السباعي التجريبية لغات، التابعتين لإدارة النزهة التعليمية، حيث كان فى استقباله محمد مصطفى مدير عام الإدارة ومديرى المدارس.

وخلال الجولة التفقدية، وجه “موسى” للطلاب كلمات التشجيع، ومتابعة المراجعة التعليمية على القنوات التعليمية، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء الامتحانات.

كما حثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

وتابع امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وامتحان اللغة الثانية للصف الثالث الإعدادي، حيث أدى طلاب الصف السادس الابتدائى الامتحان فى مادة "العلوم".

بينما أدى طلاب الصف الخامس الابتدائى الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية والصف الرابع الابتدائى أدى الامتحان فى مادة الرياضيات وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحان فى اللغة الثانية.

وأكد "مدير المديرية" على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول .