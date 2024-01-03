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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد يسعى للاحتفاظ بصدارة الليجا أمام مايوركا

ريال مدريد
ريال مدريد
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تتجة أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام الثامنة والربع من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث يستضيف فريق ريال مدريد الإسبانى، نظيره ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".
ويسعى فريق ريال مدريد لفض الشراكة ولو مؤقتاً وأعتلاء قمة الليجا منفرداً، بالفوز على ضيفه مايوركا، والظفر بالثلاث نقاط، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجايبة.
لم يتذوق الفريق المدريد أى هزيمة فى آخر 10 جولات، حقق خلالها النصر فى 7 جولات، ولم تشهد سوى 3 تعادلات فقط. 
ويأتي ريال مدريد في صدارة ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة، وبفارق الأهداف عن جيرونا محتل الوصافة، بينما يبحث عن مواصلة سلسلة انتصاراته للاحتفاظ بالقمة في بداية العام الجديد، بينما يأتي مايوركا في المركز الـ 14 برصيد 18 نقطة.

ملعب سانتياغو برنابيو ريال مدريد ريال مايوركا الدوري الإسباني