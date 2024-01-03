بالفيديو.. مدير منصة "أخضر": "لم اتوقع الانتشار الكبير وهدفنا التسهيل على الناس"

قال محمد أسامة، المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق "أخضر" لتعليم الشباب تنمية المهارات، إنه من الصغر يحب القراءة إضافة إلى شرح الكتب لأصدقائه بهدف تذكر المعلومة وتوفير وقت وجهد بالنسبة لهم، وهذا الأمر لم يكن له علاقة بدراسته، لذلك فكر في عمل هذا الأمر "أونلاين" على تطيبق اليوتيوب عام 2016، ولم يتوقع هذا الإقبال الكبير من المتصفحين واهتمامهم بهذا النوع من المحتوى.
وأضاف "أسامة" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن قرر عمل مخلص لكتاب كل أسبوع بصورة بسيطة وجذابة من خلال "الانيمشن"، موضحًا أنه وجد اهتمام كبير من الأشخاص ومتابعة موسعة لفكرته بعد عمل 8 حلقات خلال شهرين فقط،
وتابع المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق "أخضر" لتعليم الشباب تنمية المهارات، أن أكثر من شخصية مشهورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشرت حلقاته وتفاعل المستخدمين معها بإيجابية.