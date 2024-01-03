ads
الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. مدير منصة "أخضر": "لم اتوقع الانتشار الكبير وهدفنا التسهيل على الناس"

المدير التنفيذي لمنصة
المدير التنفيذي لمنصة أخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال محمد أسامة، المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق "أخضر" لتعليم الشباب تنمية المهارات، إنه من ‏الصغر يحب القراءة إضافة إلى شرح الكتب لأصدقائه بهدف تذكر المعلومة وتوفير وقت وجهد ‏بالنسبة لهم، وهذا الأمر لم يكن له علاقة بدراسته، لذلك فكر في عمل هذا الأمر "أونلاين" على ‏تطيبق اليوتيوب عام 2016، ولم يتوقع هذا الإقبال الكبير من المتصفحين واهتمامهم بهذا النوع ‏من المحتوى. ‏

وأضاف "أسامة" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن قرر عمل مخلص لكتاب كل أسبوع بصورة بسيطة ‏وجذابة من خلال "الانيمشن"، موضحًا أنه وجد اهتمام كبير من الأشخاص ومتابعة موسعة ‏لفكرته بعد عمل 8 حلقات خلال شهرين فقط، ‏

وتابع المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق "أخضر" لتعليم الشباب تنمية المهارات، أن أكثر من ‏شخصية مشهورة على موقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك" نشرت حلقاته وتفاعل المستخدمين ‏معها بإيجابية.‏

تطبيق أخضر تنمية المهارات القراءة الانيمشن فيسبوك