بالفيديو.. محمد صبحي يوجه رسالة لفنانة فلسطينية

وجه الفنان محمد صبحى رسالة إلى الفنانة والمطربة الفلسطينية عبير صنصور، والتى شاركته مسلسل "ملح الأرض"، والذى ناقش القضية الفلسطينية.

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ونشر الفنان محمد صبحى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لمشهد يجمعه بالفنانة الفلسطينية، وعلق عليه "مشهد من مسلسل ملح الأرض ٢٠٠٤، عبير صنصور الفلسطينية فنانة ومطربة .. فخور بعملها معي مسلسل عن القضية الفلسطينية".

مسلسل ملح الأرض من بطولة محمد صبحى، وفاء عامر، يوسف فوزي، حسن عبدالحميد، محمد لطفى، مها أبو عوف، آيتن عامر، عماد رشاد، على حسنين، والإخراج خيرى بشاره.

يشار إلى أن الفنان محمد صبحى قد أعلن عن عمله المسرحى القادم "حديقة حيوان العالم"، وذلك بعد انتهاء العرض المسرحى "عيله اتعمل لها بلوك"، والذى حقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور.

وكشف صبحى عن طبيعة العرض المسرحى الجديد، حيث يقدم كوميديا استعراضية غنائية، وهو ما اعتاد عليه معظم أعماله المسرحية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحى مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"، وتم عرضها بمسرح مدينة سنبل، وحقق العرض نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وكانت تحمل شعار كامل العدد.