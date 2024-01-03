"خارجية النواب": مصر لديها شراكات مع مختلف الدول

قالت هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ارتكزت السياسة الخارجية المصرية الرشيدة والفاعلة والنزيهة على تنويع دوائرها الخارجية فى إطار تعظيم المصالح المصرية وتعزيز دور مصر الإقليمي وبناء شراكات اقتصادية واستراتيجية مع كل دول العالم، كما ساهمت دبلوماسية التنمية في تعزيز التنمية في الداخل.

وأكدت "أنيس"، في تصريحات لها، أن مصر وظفت سياستها الفاعلة والمصداقية التي تتمتع بها دوليا وعلاقات الرئيس السيسى الممتازة مع زعماء وقادة العالم فى دعم مشروع النهضة والتنمية الشاملة عبر جذب الاستثمارات الخارجية فى ظل البيئة الاستثمارية الواعدة فى مصر، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستقرار السياسى والأمنى الذى تتمتع به مصر.

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على أن مصر تتبنى سياسة الحياد الإيجابى فى ظل حالة الاستقطاب العالمي غير المسبوقة.

ولفتت إلى أن حصاد السياسة الخارجية المصرية خلال العام الماضى جاء فى العديد من المؤشرات التي عكست فاعلية وحيوية تلك السياسة وعلى رأسها انضمام مصر لعضوية تجمع البريكس الذي يمثل أحد التجمعات الاقتصادية الكبرى فى العالم.

وتابعت، شهد عام 2023 طفرة كبيرة فى علاقات مصر الثنائية مع الكثير من دول العالم في إطار انفتاح مصر على كل التجارب التنموية المهمة والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها.