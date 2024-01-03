زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بمئات الصواريخ والمسيرات خلال الأيام الماضية

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء أن روسيا هاجمت أوكرانيا بمئات الصواريخ والطائرات المسيرات خلال الأيام الماضية. وكتب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" مساء أمس الثلاثاء بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "خلال الأيام الخمسة الماضية، أطلق العدو ما لا يقل عن 500 صاروخ وطائرة مسيرة صوب أوكرانيا".

وأعلن زيلينسكي، عبر تطبيق تليغرام في وقت سابق، مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 90 شخصا آخرين في الهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي " أعرب عن التعازي لأقارب وأحباء الضحايا"، مضيفا أنه تم نشر أكثر من 500 من عمال الإنقاذ.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا استخدمت عدة صواريخ "كينجال"، الفرط صوتية، لمهاجمة العاصمة الأوكرانية كييف الثلاثاء، حيث لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم خلال القصف العنيف على البلاد.

وتضررت بشكل رئيسي العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، حيث قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت ما مجموعه 99 صاروخا وصواريخ كروز من طرازات مختلفة.

وقالت القوات الجوية إنه تم اعتراض 72 صاروخا، بما في ذلك جميع صواريخ كينجال العشرة الفرط صوتية.