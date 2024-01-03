التصريح بدفن جثة شخص أردني توفي داخل مسكنه بالمهندسين

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شخص يحمل جنسية عربية "أردني"، عثر عليه ميتًا داخل شقته بالمهندسين، عقب مناظرة الجثة وورد تقرير من خبراء الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه بسبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



الوفاة طبيعية

وكشفت جهود البحث والتحري أن المتوفي والذي يُدعى "سمير.ع" 72 سنة، فارق الحياة بشكل طبيعي، وتبين ذلك لعدم وجود بعثرة في الشقة دالة على وجود شبهة جنائية.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود استغاثة لحالة إغماء بجوار نادٍ شهير.



وعلى الفور انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع مأمور قسم العجوزة العميد أحمد الدسوقي، وعُثر على جثة أردني الجنسية يرتدي ملابسه كاملة مع عدم وجود آثار بعثرة في محتويات المسكن.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.