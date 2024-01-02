طالب بأسنان المنصورة يفوز بالمركز الأول لمسابقة القارئ الماسى

فاز أيمن عاطف يحيى محمد الطالب بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة بالمركز الأول فى منافسة القارىء الماسى وحصل على جائزة مالية قدرها مليون جنيه بالإضافة لكأس "القارئ الماسي"، ولقب "القارئ الماسي"، وشهادة تقدير.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل تتويج الفائزين بالمشروع الوطنى للقراءة فى عامه الثالث 2022-2023 وبدعم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى و"مؤسسة البحث العلمي" بدولة الإمارات العربية المتحدة

حضر مراسم التكريم الدكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة .

من جانبه اعرب الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة عن سعادته بتميز طلاب الجامعة وحصولهم على مراكز متقدمة فى مختلف المسابقات، مؤكدًا فخره واعتزازه بهم وبتمثيلهم المشرف للجامعة.

وأشار إلى أن المشروع يساعد على اكتشاف مواهب وكفاءات جديدة من أبنائنا الطلاب، مؤكدا أن هذا الفوز أظهر القدرات الثقافية لطلاب جامعة المنصورة وتفوقهم العلمى والثقافى .

يذكر أن مؤسسة البحث العلمي (مصر- دبي) أطلقت الدورة الأولى من المشروع الوطني للقراءة في مارس 2020، بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة ورفع جودة المنتج الثقافي المصري وإثراء المكتبات والمؤسسات المجتمعية والتربوية، ويستكمل المشروع هذه الرسالة في دورته الثالثة وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتحقيق الريادة الثقافية إقليمياً وعالمياً.