بتهمة نشر أخبار كاذبة.. حبس صاحبة فيديو الاختطاف في البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم، بحبس متهمة بنشر فيديو تدعي فيه واقعة اختطافها علي موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، مما أدى الي إعادة نشره وتدشين هاشتاج "ترحيل اللاجئيين"، بغرض التربح المادى، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وواجهت النيابة المتهمه، بالفيديو المزعوم، واقرت انها قامت بنشره بغرض الحصول علي مشاهدات عابية، والتربح المادى، ووجهت له النيابة تهم نشر أخبار كاذبة وإثارة الذعر بين المواطنين، وتخفظت علي هاتفها، وحساباتها الشخصية لفحصها.

وأمرت بالتحري حول وجود متهمين آخرين وضبطهم للتحقيق معهم في الواقعة.

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو بشأن اختطاف سيدة ومطالبة بترحيل اللاجئين من البلاد في البساتين.

تابعت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها لمحاولة اختطاف من قبل مجهولين، وقيام أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "أكس" بإعادة نشر مقطع الفيديو الخاص بها مصحوبًا بهاشتاج يتضمن المطالبة بترحيل اللاجئين من البلاد.

و بالفحص تم تحديد وضبط صاحبة الحساب مقيمة بمنطقة البساتين بالقاهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيدة وتولت النيابة العامة التحقيق.