ضبط 11 طن دقيق ونصف طن لحوم غير صالحة ببني سويف

تواصل لجنة حماية المستهلك ببني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "تحت إشراف السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

حيث أشرف السكرتير المساعد على تنفيذ حملة "مُكبرة"بمركز ومدينة الواسطى، والتي أسفرت عن ضبط والتحفظ على 11 طن دقيق مدعم بمخبأ سرى داخل مخبزين لإنتاج الخبز السياحي ، وغلق وتشميع 8 عيادات خاصة "غير مرخصة" بها أدوية مهربة ومتهية الصلاحية، وغلق 2 محل للنظارات الطبية ومعمل "بدون ترخيص" ،بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ، ومحضر لمحل جزارة والتحفظ على نصف طن لجوم مجهولة المصدر غير مذبوحة داخل المجازر الحكومية

كما تضمنت الحملة عددًا من المحال والسلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ"مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية"،والتي تنفذها الحكومة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتضمنت تخفيض أسعار بعض السلع ( الأرز ، السكر ، الزيت ، المكرونة ، العدس ، الألبان ومنتجاتها، الفول ) ، حيث اطمأن السكرتير العام المساعد، على انتظام توافر السلع وحركة البيع والشراء داخل تلك السلاسل والمحلات المشاركة في المبادرة لتوفير تلك السلع بأسعار مُخفضة عن مثيلاتها في الأسواق؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية

شارك في الحملة : حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، وأحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك،شريف ياسين نائب رئيس المدينة،د. علاء سعيد مشرف مشرف وحدة الأسواق والمعارض والتنمية الاقتصادية ، ومسؤولو العلاج الحر بمديرية الصحة، الطب البيطري، التموين والصحة والوحدة المحلية ، وأعضاء اللجنة.