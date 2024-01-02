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الثلاثاء 02 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الروسي يهنئ البرهان بذكرى استقلال السودان

البرهان وبوتين
البرهان وبوتين
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، بمناسبة الذكرى الـ68 لاستقلال السودان.

ونشر مجلس السيادة السوداني برقية الرئيس الروسي للبرهان التي قال فيها "يطيب لي أن أبعث إليكم بالتهنئة الخالصة لكم بمناسبة العيد الوطني لبلادكم".

وأكد الرئيس بوتين، موقف روسيا الثابت لصالح التوصل إلى تسوية للأزمة السودانية في أقرب وقت عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، مبينا أن تطبيع الأوضاع في السودان من شأنه أن يسهم في دفع آفاق التعاون المشترك بين السودان وروسيا في مختلف المجالات.

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