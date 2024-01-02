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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الصومالي يستنكر الانتهاكات الإثيوبية ضد سيادة بلاده

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
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أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن الاتفاقية التي أبرمتها إثيوبيا أمس مع إدارة أرض الصومال، تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها بأي حال من الأحوال.

وقال الرئيس الصومالي في خطاب موجه للشعب أمام غرفتي البرلمان حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، "إن البلدين الصومال وإثيوبيا جاران منذ عدة قرون، ولكن التاريخ بينهما اتسم بالصراع والحرب"، مشيرا إلى أن الجمهورية الثالثة الصومالية اتخذت اتجاه السلام والوئام مع دول الجوار، ولم تقم بتقسيم وإثارة البلبلة في إثيوبيا.

وأكد الرئيس الصومالي أن هذه الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا ربما ستعزز من تأثير الأفكار المتطرفة وتجرها للاستغلال بشكل خاطئ، داعيا الشعب الصومالي إلى الاتحاد معًا للدفاع عن الوحدة الإقليمية للبلاد، والسيادة الوطنية.

وأصدر مجلس الوزراء الصومالي في وقت سابق اليوم، بيانا ألغى من خلاله، توقيع مذكرة التفاهم المزعومة بين دولة إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري، حيث وصفها بغير المشروعة.

وكانت دولة إثيوبيا أعلنت أمس الإثنين في مدينة أديس أبابا عن توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال فيما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

الرئيس الصومالي الانتهاكات الإثيوبية حسن شيخ محمود