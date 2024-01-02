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الثلاثاء 02 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيقات حول حريق بشقة سكنية بإمبابة: عدم وقوع إصابات

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول حريق نشب بشقة سكنية بأحد العقارات بإمبابة،
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، وتبين من خلال التحقيقات أن الحريق لم يسفر عن وجود اصابات او ضحايا.
كانت البداية بتلقى قوات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بشارع المنيرة بإمبابة على الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وتبين أن الحريق نشب بإحدى الشقق السكنية بعقار مكون من 5 طوابق
تم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق

عدم وقوع اصابات حريق بشقة سكنية إمبابة