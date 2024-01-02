ads
الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميليشيات الحوثي تعتقل مئات المدنيين اليمنيين في محافظة إب

ميليشيات الحوثي
ميليشيات الحوثي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت وسائل إعلام يمنية، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية اعتقلت مئات المدنيين اليمنيين من محافظة إب. 

وأفادت مصادر أمنية يمنية بأن الميليشيات الحوثية اعتقلت 296 مدنيا منهم 9 نساء في حصيلة هي الأعلى منذ مطلع العام، وأشارت إلى اعتقال مئات المدنيين من محافظة إب خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي 2023.

كانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن قد وثقت - في وقت سابق - 2955 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات خلال العام المنصرم تضرر بسببها 5 آلاف و152 ضحية.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في وقت سابق، عن رفضه استمرار انتهاكات الميليشيا الحوثية.

ميليشيات الحوثي اعتقال مئات المدنيين اليمنيين محافظة إب