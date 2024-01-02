ميليشيات الحوثي تعتقل مئات المدنيين اليمنيين في محافظة إب

ذكرت وسائل إعلام يمنية، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية اعتقلت مئات المدنيين اليمنيين من محافظة إب.

وأفادت مصادر أمنية يمنية بأن الميليشيات الحوثية اعتقلت 296 مدنيا منهم 9 نساء في حصيلة هي الأعلى منذ مطلع العام، وأشارت إلى اعتقال مئات المدنيين من محافظة إب خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي 2023.

كانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن قد وثقت - في وقت سابق - 2955 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات خلال العام المنصرم تضرر بسببها 5 آلاف و152 ضحية.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في وقت سابق، عن رفضه استمرار انتهاكات الميليشيا الحوثية.