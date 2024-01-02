وزير الري يتفقد محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا

أعرب الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، عن سعادته بالإنجاز الكبير الذى تحقق من خلال تنفيذ محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا ، هذه المحطة العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى ، والتي تمتد على مساحة ٨٢ فدانا والتي حال نهوها ستصبح المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً ، مشيراً لما تمثله هذه المحطة ومشروع الدلتا الجديدة من خطوة كبرى في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر .

وقام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بزيارة محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا ، اليوم الثلاثاء، حيث تم تفقد مكونات المحطة ، وتفقد منظومة الاسكادا المسئولة عن التشغيل ، وتفقد معامل مراقبة ومآخذ سحب عينات المياه أوتوماتيكيا.

وأشار إلى أن تنفيذ المحطة تم من خلال تحالف من عدد من الشركات المصرية الكبرى ، كما تم توريد وحدات المحطة من الدول المشهود لها عالمياً بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ وحدات المحطات ، مؤكداً على أهمية الإستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها خلال تنفيذ هذه المحطة لتصنيع مكوناتها داخل مصر والتصدير لدول العالم .

كما تم الإشارة لما يقوم به جهاز مستقبل مصر من تنفيذ نموذج اقتصادي زراعي متكامل لتحقيق أعلى عائد ممكن من المياه المعالجة ، بالإضافة لتوفير الآلاف من فرص العمل وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية .

كما أشار الدكتور سويلم لأهمية الإعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع ، والتوسع في الدراسات الخاصة بنوعية المياه ، ومراعاة متابعة درجة ملوحة المياه خلال المواسم الزراعية المختلفة ، وتحديد أفضل أنواع المحاصيل المقرر زراعتها طبقاً لدرجة ملوحة المياه ، والتأكيد على أهمية عمل معالجات للتربة لعلاج مشاكل تراكم الملوحة بها في ظل استخدام مياه ري ذات ملوحة مرتفعة نسبياً .

ولتحقيق المتابعة المستمرة لنوعية المياه الداخلة للمحطة .. وجه الدكتور سويلم بتشكيل لجنة من الوزارة وجهاز مستقبل مصر للتنسيق وتداول المعلومات والبيانات الخاصة بنوعية وكميات مياه المصارف الزراعية للتأكد من جودة المياه المستخدمة في زراعة المحاصيل بمشروع الدلتا الجديدة .

الجدير بالذكر أنه يجرى حالياً العمل علي وضع آلية لمراقبة نوعية مياه المصارف التي يتم تجميعها وتوجيهها للمسار الناقل ، وأيضاً رصد نوعية المياه الناتجة من محطة المعالجة للإطمئنان على جودة أعمال المعالجة الجارية بالمحطة .

وكان قد قام الدكتور هانى سويلم ، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة لمشروع مستقبل مصر ، حيث إلتقى العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير .

وتفقد الدكتور سويلم والعقيد الغنام المزرعة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الواقعة على طريق مصر اسكندرية الصحراوى بغرب الدلتا ، حيث أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بما شاهده أثناء زيارة المزرعة ، والتي تُعد نموذجاً ناجحاً للتنمية الزراعية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة ، بالإضافة لإعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة مما يحافظ على البيئة ويرفع من العائد الإقتصادى للزراعة ، مشيراً إلى أن التعاون بين جهاز مستقبل مصر والمركز القومي لبحوث المياه يهدف لتعظيم إنتاجية وحدة المياه .

الجدير بالذكر أن مزرعة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تقوم بزراعة محاصيل البطاطس وقصب السكر والفراولة والفاصوليا بإنتاجية مرتفعة ، حيث تتم الزراعة بتقنية "الزراعة الحيوية" بدون إستخدام أي كيماويات ، كما يتم إستخدام المخلفات الناتجة عن عملية الزراعة وإعادة تدويرها لإستخدامها في تسميد التربة الزراعية للحفاظ على البيئة وتقليل إستخدام الأسمدة الآزوتية ، كما يتم تجربة زراعة بعض المحاصيل بإستخدام مياه ذات ملوحة أعلى من المعتاد وقياس الإنتاجية المحصولية الناتجة عن كل محصول .