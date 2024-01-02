النائب علاء عابد: مشروع قانون الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبرى لتغير المناخ

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة العام الجديد، مؤكدا أن بدء العام الجديد بثلاث مشروعات مهمة يمثل خطوة جادة وفارقة في مستقبل مصر.

وقال النائب علاء عابد، إن مشروع قانون الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبيرة لمواجهة تغير المناخ خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ كوب 27 الذي انعقد في شرم الشيخ.

وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، ثلاث ملاحظات على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، الأولى هو أن أكبر ثلاث دول تتحكم في الهيدروجين الأخضر بالعالم هم الصين وأمريكا والهند لأنهم أكبر قوى صناعية في العالم، والثانية هو مدى توفير الهيدروجين الأخضر لما سيحققه من توفير لفرص العمل والثالثة أن مصر ستكون المركز الاستراتيجي الاول في الشرق الأوسط لإنتاج الهيدروجين الأخضر مما يوفر فرص كبيرة للأجيال القادمة والمستثمرين بسبب الهيدروجين الأخضر.

ووجه النائب علاء عابد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لأن استرتيجية 2030 خاصة أن مستقبل مصر ستكون في الهيدروجين الأخضر وليس البترول والمازوت والنفط مما دفع مصر للتحول إلى مركز كبير واستراتيجي لما سيوفره من أكثر من 30 أو 40 مليار دولار لاستيراد البترول من أوروبا.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مشروع الهيدروجين الأخضر سيسهم في جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل.