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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة 3 جرحى فلسطينيين خلال تلقيهم العلاج بمصر والإمارات

وفاة 3 جرحي فلسطينيي
وفاة 3 جرحي فلسطينيي خلال تلقيم العلاج بمصر والامارات
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أعلن مستشفى العريش العام عن وفاة 3 جرحى فلسطينيين بينهم فتى ومسن متأثرين بإصابتهم في أحداث غزة، وذلك خلال تقديم العلاج لاثنين منهما في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، والثالث أثناء تلقيه العلاج في دولة الإمارات، وجار إنهاء الإجراءات اللازمة لعودة جثامينهم إلى غزة.

وقال مستشفى العريش العام، إن الفتى يدعى محمد إياد عبد الله البيوني 16 سنة ويوسف إبراهيم رشيد أبو عبده 67 سنة، حيث وصلا إلى مستشفى العريش وتم حجزهما بالعناية المركزة داخل مستشفى العريش العام لتقديم الرعاية الطبية لهما، إلا أنهما فارقا الحياة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأضاف، أن عدد الذين توفوا أثناء تقديم الرعاية الطبية لهم في المستشفيات المصرية وصل إلى 20 شخصا وطفلين من الأطفال الخدج أثناء وجودهم في مستشفى العريش ومستشفى العاصمة الإدارية.

كما  شهد معبر رفح البري عودة جثمان فلسطيني بعد وفاته في أحد المستشفيات الإماراتية أثناء تلقيه العلاج، متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية على منزل أسرته في قطاع غزة، حيث وصل الجثمان على متن طائرة إماراتية حطت في مطار العريش الدولي، وتم نقله إلى المعبر عن طريق سيارة إسعاف مصرية.

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