ضبط شخصين بالمنيا لحيازتهما تمثالا حجريا يستخدم فى النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية اليوم من ضبط شخصين بالمنيا لحيازتهما تمثال حجرى يقومان باستغلاله فى ممارسة أعمال النصب والإحتيال على المواطنين



وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى) حال استقلالهما سيارة ملاكى "بدون تراخيص" قيادة أحدهما وبحوزتهما (تمثال حجرى "يشتبه فى أثريته").

بمواجهتهم أقرا بحيازتهما للتمثال بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، وبعرض التمثال على الجهات المعنية أفادت بعدم أثريته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.