خريطة موسم رأس السنة السينمائي.. نجوم يعودون إلى السينما.. وأفلام بأفكار مكررة.. و"العوضي" في البطولة السينمائية الأولى

انطلق موسم رأس السنة السينمائى مبكرًا، بطرح أفلام سينمائية بدور العرض، وينتظر الجمهور الفترة المقبلة الخاصة بالعطلات وإجازات نهاية العام والاحتفال بالكريسماس، لمشاهدة الأفلام السينمائية بشكل أكبر؛ إذ يتنافس أكثر من ١٠ أفلام سينمائية خلال الفترة المقبلة.

وفى الأعمال الفنية المطروحة هناك الكثير من الملاحظات بين عودة لبعض الغائبين، ومشاركة بأكثر من عمل خلال الموسم الواحد لبعضهم، والبطولة الأولى للفنان أحمد العوضى، إلى جانب سيطرة معادلة الكوميديا فى الأعمال المقدمة، وتكرار الأفكار لكثير منها على نفس السياق لأعمال سابقة، وفى التقرير التالى نرصد لكم خريطة موسم رأس السنة السينمائى.

أفلام بأفكار مكررة

عصابة عظيمة.. "على خطى فكرة العصابات فى الأعمال الفنية"

يشارك فيلم عصابة عظيمة فى موسم رأس السنة السينمائى الحالى، وتدور أحداث الفيلم حول سيدة تفقد بصرها، ويتعرض ابنها لعملية نصب، فتلجأ إلى تكوين عصابة عائلية ومع الأصدقاء، لاسترداد حقوقها، فى تصاعد كوميدى للأحداث.

عصابة حمادة وتوتو

قدم الزعيم عادل إمام فيلم "عصابة حمادة وتوتو"، فى إطار كوميدى مع النجمه لبلبة، وتدور أحداث الفيلم حول موظف السياحة الذى قدم فكرة مهمة للارتقاء بالسياحة المصرية، ولكن صاحب الشركه التى يعمل بها سرق الفكرة، ويتعرض الموظف لخسارة وظيفته، ويقع تحت طائلة الديون، فيضطر إلى تكوين عصابة مع زوجته، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

مقلب حرامية

الفيلم ضم مجموعة من النحو، على رأسهم الفنان القدير صلاح عبدالله، عمرو يوسف، محمود عبد المغني، أحمد السعدنى، شريف سلامة، إيمان العاصي، وتدور أحداث الفيلم حول رجل نصاب يقوم باختيار مجموعة من الأشخاص، وتكوين عصابة لسرقة ماكينة طباعة الأموال، وذلك من خلال تصاعد للأحداث بشكل تشويقى كوميدي.

فيلم بنك الحظ

يسرد الفيلم قصة موظف بأحد البنوك، ولكنه فاشل وكثير المشاكل مع العملاء، حتى يخسر وظيفته، فيقرر سرقة البنك بتكوين عصابة مع صديقية لمعاونته على سرقة البنك، الفيلم بطولة محمد ممدوح، محمد ثروت، أكرم حسنى.

فيلم الحريفة "مغازلة لأفلام كرة القدم"

يقدم فيلم "الحريفة" نموذج جديد من نماذج محاكاة لعبة كرة القدم داخل الأعمال الفنية، وتدور أحداث الفيلم حول شاب من أسرة غنية، تضطره الظروف للعيش فى منطقة شعبية، ولكن موهبته فى كرة القدم كون بسببها صداقات ووصلت به إلى الدخول فى مسابقات ربما يحصد من خلالها جائزة كبيرة، وسط تصاعد للأحداث بشكل تشويقى.

ويظهر للمره الأولى بدور سينمائي لاعب الكره المعتزل كابتن أحمد حسام ميدو، ويقوم ببطولة الفيلم نور النبوى، نور إيهاب، أحمد حسام ميدو، أحمد غزي.

"الحريف" فيلم الزعيم الأبرز لكرة القدم

وهو لقصة حقيقية لأحد أبرز مواهب كرة الشوارع "الكرة الشراب"، والذى نسج المخرج القدير محمد خان من خلال تفاصيل حياته، إلى سرد رحلة الكرة واللعب بها، كما تلاعب الدنيا بطل الفيلم، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً ويعتبر من أبرز أفلام الزعيم.

الفيلم بطولة عادل إمام، فردوس عبدالحميد، عبدالله فرغلى، نجاح الموجى، زيزى مصطفى، عبدالله محمود.

فيلم "رجل فقد عقله"

يعتبر فيلم رجل فقد عقله أحد أبرز الأفلام التى مزجت الفن بكرة القدم، ووصل الأمر أن أحد أبطال العمل هو كابتن النادى الأهلى وحارس منتخب مصر الشهير كابتن إكرامى، وشاركه الزعيم عادل إمام بدور لاعب كرة قدم أيضاً بالنادى الأهلى، والأب الفنان القدير فريد شوقي، والأم الفنانة الكبيرة كريمة مختار، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا حتى وقتنا الحالى، وقدم أجزاء كبيرة لمشاهد داخل الفيلم من أجواء التدريبات ومباريات كرة القدم.

"فيلم العالمى"

يعتبر فيلم العالمى من أفضل الأعمال التى مزجت السينما بكرة القدم، وذلك لأن العمل تخصص فى سرد رحلة شاب موهوب فى كرة القدم، ورغم رفض الأب استطاع الاحتراف وتمثيل منتخب مصر، إلى أن كان سبباً فى صعود مصر لكأس العالم فى الدقائق الأخيرة.

والغريب أن القصة بتفاصيلها تشبه ما حدث بعدها بسنوات فى رحلة العالمى محمد صلاح فى أوروبا، ووصل الأمر أن أحرز صلاح هدف صعود مصر لكأس العالم فى الدقائق الأخيرة مثل الفيلم. الفيلم بطولة يوسف الشريف، صلاح عبدالله، دلال عبدالعزيز، رحمة حسن.

فيلم "الزمهلاوية"

وهو فيلم جمع نجوم الرياضة بالفن، وكانت تحت فكرة نبذ التعصب الكروى، بمشاركة نجوم كرة القدم من القطبين الأهلي والزمالك، فى إطار كوميدي للأحداث.

وشارك فى الفيلم من نجوم الكرة جمال حمزة، عمرو زكى، محمد شوقى، خالد بيبو، عصام الحضري.

أبونسب الوجه الآخر لعريس من جهة أمنية

يشارك الفنان محمد إمام فى الموسم السينمائي بفيلم "أبونسب"، والذى تدور أحداثه حول أب يرفض عريس ابنته حتى لا يشاركه مشاعره فيها، وهو نفس القالب للبناء الفنى لفيلم عريس من جهة أمنية، والذى قدمه الزعيم عادل إمام بإبداع شديد، مع بعض الاختلافات البسيطة بين العملين، ولكن فى الأخير هناك تشابه فى بعض السرد للأحداث خاصةً فى المواقف الكوميدية بين الزوج والأب.

قدم الزعيم عادل إمام دور الأب فى فيلم عريس من جهه أمنية، وقدم ماجد الكدواني دور الأب فى فيلم أبونسب.

فنانون يشاركون فى أكثر من عمل

خلال الموسم السينمائي الحالي هناك بعض الفنانين الذين يشاركون بأكثر من فيلم، وعلى رأس هؤلاء الفنان بيومي فؤاد.

بيومي فؤاد يشارك فى ثلاثة أعمال

يشارك الفنان بيومي فؤاد في ثلاثة أعمال سينمائية خلال موسم رأس السنة السينمائي الحالي، وهم "أنا وابن خالتي" في مناصفة للبطولة مع الفنان سيد رجب، والفيلم يدور في إطار كوميدي.

كما يشارك أيضًا بفيلم "أسود ملون"، مع الفنانة الشابة رنا رئيس وتدور أحداث الفيلم فى شكل كوميدي لطبيب نفسى يستخدم أساليب فى العلاج بشكل غريب.

وآخر الأعمال "كارت شحن" مناصفة للبطولة مع الفنان محمد ثروت، وهالة فاخر، سامى مغاورى، والفيلم من الأفلام الكوميدية الاجتماعية.

ليلى علوى تشارك بفيلمين

تشارك النجمة ليلى علوى بفيلمين خلال موسم رأس السنة السينمائي الحالي، الفيلم الأول "آل شنب"، بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، وخالد سرحان، هيدى كرم، وينتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد العرض الأول له بمهرجان الجونة السينمائي.

والفيلم الثاني "مقسوم"، وهو فيلم اجتماعي تشويقي، حيث ثلاثي فنى توقف نشاطهم منذ الجامعة بسبب خلافات بينهم، حتى تأتى دعوة لإقامة حفل لتعيد الثلاثي للتعاون في تصاعد للأحداث بشكل تشويقي كوميدي.

والفيلم بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سما إبراهيم، عمرو وهبة، تأليف هيثم دبور والإخراج كوثر يونس

خالد يوسف "عودة بعد سنوات"

يمثل موسم رأس السنة السينمائي الحالي، عودة للمخرج خالد يوسف بعد فترة توقف عن السينما دامت لسنوات، حيث كانت آخر تجاربه السينمائية فيلم كارما، عام ٢٠١٨، أي ما يقارب الـ٦ أعوام من الانقطاع السينمائي، ليكون فيلم الإسكندراني للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة هو عودة يوسف إلى عالم السينما مرة أخرى.

إسعاد يونس "عودة للبطولات السينمائية"

أعاد فيلم "عصابة عظيمة" الفنانة الكبيرة إسعاد يونس للبطولات السينمائية، حيث يعتبر آخر الأدوار السينمائية فيلم "عمارة يعقوبيان"، عام ٢٠٠٦، ورغم وجود بعض المشاركات الفنية بأدوار بسيطة وظهور خاص مثل أفلام "زهايمر، من أجل زيكو، و٢٠٠ جنيه"، إلا أن البطولة حالياً عودة لصاحبة السعادة إلى بطولة الأدوار السينمائية.

العوضى والبطولة السينمائية الأولى

يعتبر فيلم الإسكندراني هو البطولة السينمائية الأولى للفنان أحمد العوضي، وذلك بعد النجاحات التي حققها فى الدراما لأكثر من موسم على التوالي، وبعض المشاركات السينمائية بأدوار بعيده عن البطولة وهى أفلام "هروب اضطراري، لص بغداد، موسي"، وينتظر العوضي رهان جمهوره فى الدراما أن يساهم فى النجاح السينمائي.