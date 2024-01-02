أمام العدالة| الحكم على 14 متهمًا في قضية "المطرية الثانية" وإعادة محاكمة خلية "داعش حلوان".. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات المحاكم اليوم الثلاثاء العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا الحكم على 14 متهما في قضية خلية المطرية الثانية وإعادة محاكمة متهمين بخلية داعش حلوان.

-إعادة محاكمة متهمين بخلية داعش حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش حلوان» .

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

-الجنايات تنظر محاكمة متهمي خلية الإسماعيلية الإرهابية

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية الإسماعيلية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.

-الحكم على 14 متهما في قضية خلية المطرية الثانية

تصدر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، حكمها على 14 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم 21109 لسنة 2022 جنايات المطرية والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المطرية الإرهابية".

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية من قبل إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 8 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.

-الحكم على المتسبب فى إصابة طالب بعاهة مستديمة بالأميرية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما عقره كلب "شرس"، ملك المتهم أطلقه في مشاجرة مع جيرانه فى منطقة الأميرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب فى إصابة شخصين أحدهما فى حالة خطرة.

وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبه لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة مما أدى لإصابته، ونقله إلى المستشفى للعلاج، وتم القبض على المتهم.