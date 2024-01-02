غرفة السياحة: سداد قيمة برامج الحج خلال أسبوع من القرعة

نبهت غرفة شركات السياحة بجميع الشركات سرعة سداد قيم خدمات الحج لموسم ١٤٤٥هـ فور إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي المقرر إجراؤها السبت المقبل ٦ يناير بحسب الضوابط المعلنة من وزارة السياحة والآثار .

وقالت الغرفة إنه نظرا لاشتراطات السلطات السعودية بضرورة سداد قيم الخدمات للحجاج على المسار الإلكتروني أولا قبل تسليم المواقع بالمشاعر المقدسة فإنه يجب على الشركات سرعة تحصيل قيمة برامج الحج من الحجاج فور ظهور نتيجه القرعة وحتى أسبوع من تاريخ إعلانها.

وأوضحت الغرفة أن هذا التنبيه يأتي حرصا على إتاحة الوقت أمام الشركات السياحية لإتمام إجراءات التضامن ومن ثم تحويل المبالغ المستحقة لقيم الخدمات المقدمة للحجاج محذرة من ان التأخر في سداد تلك المبالغ سوف يؤثر سلبا على إتمام باقي الإجراءات ، وجوده البرامج ويضع عقبات كبيرة أمام الشركات في تنفيذ البرامج.

ومن جانبها شددت وزارة السياحة في خطاب وجهته إلى الغرفة على ضرورة الزم الشركات خلال فترة المشاعر باستمرار حجز الاسره الخاصة بالحجاج، بمقار إقامتهم خلال فترة تنفيذ البرامج بمكة محذرة الشركات من عدم الالتزام بأسعار البرامج المعلن عنها وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة.

كما نبهت الوزارة أنه على الشركات السياحية المنظمة لحج الهيئات التقدم للإدارة العامة للسياحة الدينية بما يفيد، بالتعاقد مع الوزارات أو الهيئات، مشيرة إلى أنه سيتم السماح لكل رأس تضامن بتنفيذ حالة تنازل واحدة فقط داخل ذات التضامن من الأبناء لأحد الوالدين، حال تقدم أحد الوالدين لقرعة الحج السياحي وذلك بعد دراسة الحال من قبل اللجنة المختصة بالوزارة .

وتابعت: "تلتزم الشركات السياحية بموافاة ادارة السياحة الدينية خلال مراجعة برامج الحج بقائمة تسكين الحجاج وغرفهم بمقار إقامتهم على ان يتم مطابقة تلك القوائم بالواقع الفعلي، خلال مرور لجان الوزارة ، كما تلتزم بألا تقل حمولة المركبة في الحج البري عن اربعون راكب كحد ادنى".