الدوري الإنجليزي.. ليفربول ونيوكاسل يتعادلان في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد مساء اليوم الاثنين، في قمة ملتهبة ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الشوط الأول مثيرا بين الفريقين حيث سجل كل منهما هدفا ولكن تم إلغاؤهما بداعي التسلل كما أهدر الدولي المصري محمد صلاح ركلة جزاء لصالح ليفربول حيث تصدى لها حارس نيوكاسل مارتن دوبرافكا ببراعة، وشن لاعبو الريدز هجوما شرسا على مرمى نيوكاسل ولكن محاولاتهم لم تثمر عن أهداف لينتهي الشوط بالتعادل.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – جو جوميز

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – كورتس جونز – واتارو إيندو

الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – داروين نونيز

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة بالتساوي مع أستون فيلا، بينما يأتي نيوكاسل في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

