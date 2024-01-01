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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مساعد وزير التموين يكشف سر ارتباط سعر الفائدة بقيمة الذهب

الذهب
الذهب
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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن انخفاض أسعار الفائدة يجعل المواطن يذهب لادخار المعدن الأصفر.

وقال “عشماوي”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "هناك ارتباط بين أسعار الفائدة وأسعار الأونصة من الذهب، واتجاه المواطن للذهب حينما تنخفض سعر الفائدة".

وأضاف مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، "حدثت تحركات سعرية للذهب داخليا وخارجيا، والاحتفاظ بقيمة العملة في العقارات والذهب والمضاربات في العملات الأخرى، والطلب الزائد على الذهب أدى لارتفاع أسعاره بعد قرار الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة".

وأكد أن أسعار الذهب مرتبطة بالفائدة وحجم العرض والطلب في السوق، مشيرا إلى أننا "لدينا تشبع حاليا في العقار بمصر".

 

التموين الدكتور إبراهيم عشماوي الذهب العقارات والذهب المعدن الاصفر