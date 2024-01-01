الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يراهن على تشكيل دفاعي صلب أمام ليفربول

يستعد نيوكاسل يونايتد لمواجهة نارية على ملعب أنفيلد مساء اليوم الاثنين، حيث يتحدى ليفربول المتصدر في قمة ملتهبة ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن إيدي هاو مدرب نيوكاسل عن التشكيل والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: فالينتينو ليفرامينتو، فابيان شار، سفين بوتمان، دان بورن.

خط الوسط: لويس مايلي، برونو جيماريش، شون لونجستاف.

خط الهجوم: جولينتون، أليكساندر إيساك، أنتوني جوردون.

ويراهن مدرب نيوكاسل، إيدي هاو، على خط دفاع صلب بقيادة ليفرامينتو، شار وفابيان بوتمان لتعطيل هجوم ليفربول القوي، وفي المقدمة، سيشكل الثنائي المهاجم، إيساك وجوردون، خطرا دائما على مرمى أليسون بيكر بفضل تحركاتهم الذكية وسرعتهم الخارقة.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة فيما يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 42 نقطة متساويا مع أستونفيلا ولديه فرصة لتوسيع الفارق حال فاز في مباراة الليلة.

