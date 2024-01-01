زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة عن أسباب تحريرها محضرًا ضد نقيب المهن الموسيقية

كشفت سماح القرشي زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، تفاصيل تحريرها محضرًا ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أمس الأحد، بتهمة التشهير والإساءة إلى سمعتها.

وقالت زوجة حلمي بكر، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، والمذاع على قناة صدى البلد2، إنها تقدمت ببلاغ رسمي، ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، مضيفة انه ذلك تم بناءً على بيان صادر منذ 48 ساعة، من نقيب المهن الموسيقية بكلام فيه إساءة وغير حقيقي ضدي، بتصريح فيه اسمي.

وتابعت سماح القرشي زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، «أنه لم تستعين بأي بلطجية، وهبعت لحضرتك صور وفيديوهات توضح مين كان بيبلطج على مين وهو في بيته».

وأضافت «حلمي بكر رافض الطريقة التي يتحدث بها مصطفى كامل، وبناءً عليه رفض الذهاب لمستشفى النقابة»، مردفة:«مش هتكلم في شئ منظور أما القضاء.. وأنا عندي ثقة كبيرة في قضاء مصر، وعدالة القانون المصري، وعندي ثقة إن مفيش حد فوق القانون».

وفي نفس السياق كشفت زوجة حلمي بكر عن حالته الصحية، مشيرة إلى أنه أصبح طريح الفراش ولا يستطيع الحركة، ويشتكي من حين إلى آخر من أعضاء جسّده، مشيرة إلى أن أحد أصدقائه أمس الأحد، حصل على تصريح لعلاجه على نفقة الدولة في إحدى المستشفيات العسكرية، خلال الساعات القادمة سيذهب للمستشفى لتلقي العلاج، متمنية له الشفاء العاجل.