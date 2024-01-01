إيرادات "Aquaman 2" تتخطى ربع مليار دولار عالميا

تخطى الجزء الثاني من فيلم المغامرة والفانتازيا “Aquaman and the Lost Kingdom” للنجم جيسون موموا، حاجز ربع مليار دولار بشباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوعين.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 258 مليون دولار، حصد منها 85 مليونا في صالات السينما الأمريكية و173 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع بوكس اوفيس موجو.

في الجزء الجديد، يسعى (أرثر) مستعينًا بمساعدة (أورم) لإنقاذ (أتلانتس) والتصدي لـ(بلاك مانتا)، والذي يسعى لاستغلال سلاح جديد وتسخيره في سبيل الانتقام لموت والده، وتتوالى الأحداث.