السلع التموينية تعلن ممارسة استيراد 50 ألف طن سكر مستورد

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ)، أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، أن فترات الوصول تبدأ من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 / أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024، وأنه يمكن تجزئة الكمية السكر الأبيض طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام، لافتة إلى أنه بالسداد: At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وقالت الهيئة، إن أسعار العروض تقدم على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 6 يناير 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأضافت أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.